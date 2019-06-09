شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» تعلن موعد رؤية كوكب المشترى بالعين المجردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي، أن سكان مصر في انتظار ظاهرة فلكية مهمة، حيث سيكون كوكب المشترى في مقابل الشمس وفي أقرب نقطه له من الأرض وفيها سيكون كوكب المشترى في ألمع حالاته، ويرى في كوكبه (الحواء) وسيكون مرئيًا لجزء كبير من الليل، ويصل إلى أعلى نقطة له في السماء في حوالي منتصف ليل الاثنين 10 يونيو بتوقيت القاهرة.

وأوضح المعهد أن هذا يحدث الوضع الأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له في مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيا من أي وقت آخر.

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ومن القاهرة سيكون كوكب المشترى مرئيًا طوال الليل يوم الاثنين 10 يونيو بين الساعة 19:29 حتى الساعة 4:18 حيث يترأى للراصدين عندما يرتفع 7 درجات فوق الأفق الجنوبي الشرقي وسوف يصل إلى أعلى نقطة في السماء بارتفاع 37 درجة عند الأفق الجنوبى ويتحرك في السماء حتى يغرب الساعة 4:18 صباح الثلاثاء فوق الأفق الجنوبى الغربى وسوف يظهر كنجمة مضيئة لها لمعان سالب 2.6 وقرص يبلغ 45 ثانية قوسية.

ويعتبر كوكب المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية وتبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.20 ضعف تلك المسافة التي تبعد بها الأرض عن الشمس، وسوف يتكرر وجود المشترى إلى وضع المقابلة مع الشمس نتيجة حركته في مداره حول الشمس في 14 يوليو 2020 و20 أغسطس 2021 و26 سبتمبر 2022.

ويمكن رؤية المشترى بالعين المجردة كنجمة لامعة طوال شهر يونيو بينما تمكن رؤيته بمصاحبة بعض أقماره (توابعه) بمساعدة المنظار.