شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مد فترة التسجيل للوظائف الجديدة في الجامعات الأهلية حتى 15 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه نظرًا للإقبال الشديد على التسجيل لجميع الوظائف بالجامعات الأهلية الأربع الجديدة (جامعة سلمان الدولية- جامعة المعلمين الدولية- جامعة المنصورة الجديدة- جامعة الجلالة) فقد تقرر مد موعد التسجيل على المواقع الخاصة بتلك الجامعات حتى 15 يونيو 2019، حتى تتاح الفرصة لكل من يرغب في التقدم لجميع الوظائف.

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