شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفلاحين: «أولاد الذوات» سبب ارتفاع أسعار الليمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، عن السبب الرئيسي لأزمة ارتفاع أسعار الليمون، بعدما وصل سعر الكيلو في بعض الأماكن إلى ما يقرب من 100 جنيه، حيث أرجع ذلك إلى «كثرة الطلب على الليمون من قبل الأغنياء وأولاد الذوات الذين لا تخلو بيوتهم من الليمون صيفًا وشتاءً، وشرائه بأعلى سعر مهما كان الثمن، ما استغله التجار في رفع سعره خلال الأيام الماضية على الغني والفقير»، حسب قوله.

وقال الأمين العام للفلاحين، في تصريحات صحفية، الأحد، إن «الارتفاع الجنوني لأسعار محصول الليمون يرجع إلى عدة أسباب أهمها العرض والطلب المرتبط بجشع بعض التجار، وكثرة إقبال أولاد الذوات على الشراء وتصدير المحصول هذا العام، والتغيرات المناخية وأخيرا «تساقط يونيو»، مشيرًا إلى أن «تغير المناخ جعل عُقد الليمون قليلة وصغيرة، أما (تساقط يونيو) يؤثر على المحصول ويجعل سعره مرتفعًا، بجانب استغلال التجار لقلة المعروض لرفع الأسعار».

وأكد «أبواللوز» أن «عملية تصويم شجر الليمون خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، يجعل حبوب الليمون تتساقط ويكون في أحجامه الطبيعية، ويصبح المزارع حينها مضطرًا لجمعه وبيعه للتجار لطرحه في الأسواق»، متابعًا: «نتيجة لعملية التساقط تُزهر شجرة الليمون من جديد خلال شهري سبتمبر وأغسطس، ما يزيد من كمية المعروض خلال شهور السنة التالية».