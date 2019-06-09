شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم» تفتتح دورة تدريبية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأحد، الدورة التدريبية، التي تنظمها الوزارة لـ 30 متدربًا متميزًا من المدربين المعتمدين لدى الوزارة من ممثلي وزارات «التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الكنيسة، الشباب والرياضة، هيئة قصور الثقافة، التربية والتعليم»، وذلك في الفترة من 9/6/2019 وحتى 11/6/2019، بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة؛ للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظات مصر الأكثر تصديرًا لها، في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الجهة المسند إليها تنفيذ البرنامج التدريبي.

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وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن «الوزارة تعمل بشكل مستمر على خلق مزيد من المحاور التي تتطلب العمل عليها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها، لذا فقد تبنت الوزارة برنامجا يهدف إلى اعتماد مدربين في هذا المجال بهدف خلق فرصة أكبر لتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظات جمهورية مصر العربية، بدءًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها، بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وكذلك التعريف بسبل الهجرة الآمنة».

وأكدت وزيرة الهجرة أن «هذه الدورة تأتي في ضوء المهام المنوطة بوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والبدائل الإيجابية».

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن إعلان الرئيس بأن عام 2016 هو عام التخلص من الهجرة غير شرعية، تتطلب من بذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذا النجاح، مضيفة أنها اتفقت مع مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بأن يتم عقد اجتماع مع المتدربين بعد مرور شهر، لمناقشة ما تم التوصل إليه مع الشباب وما هي أفضل السبل التي تمكن الوزارة من مخاطبتهم وإقناعهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.