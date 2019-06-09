شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: محرضون وفشلة.. يحيى حامد هارب دون مؤهلات يهاجم الاقتصاد المصرى وأوراق فشله فى إدارة وزارة استثمار حكومة قنديل فضيحة.. محسوب أضاع أموال مصر ويتحدث عن مستقبلها.. وعمرو دراج متخصص تحريض واستقواء بالخارج واقرأ أيضا طرح تذاكر الودية الأولى اليوم.. أجيرى يستبعد جنش من المشاركة أمام تنزانيا.. الننى يشارك فى التدريبات.. طرح تذاكر الودية الأولى اليوم.. وتخصيص 3 منافذ بالإسكندرية للبيع طرح تذاكر الودية الأولى اليوم.. أجيرى يستبعد جنش من المشاركة أمام تنزانيا.. الننى يشارك فى التدريبات.. طرح تذاكر الودية الأولى اليوم.. وتخصيص 3 منافذ بالإسكندرية للبيع المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية «النواب »: هيومان رايتس ووتش مضللة.. المجلس يرفض تقرير المنظمة حول سيناء.. و «عبد العال »: مُسيّسة وتهدف لهدم الأنظمة وتنحاز للإرهاب.. و«القوى العاملة» توافق على مشروع قانون «العلاوات» «النواب »: هيومان رايتس ووتش مضللة.. المجلس يرفض تقرير المنظمة حول سيناء.. و «عبد العال »: مُسيّسة وتهدف لهدم الأنظمة وتنحاز للإرهاب.. و«القوى العاملة» توافق على مشروع قانون «العلاوات» اليوم.. طلاب الثانوية العامة فى اختبار الاقتصاد والإحصاء مطار القاهرة جاهز لاستقبال وفود «أمم أفريقيا» مطار القاهرة جاهز لاستقبال وفود «أمم أفريقيا» Advertisements شركات أوروبية تتفاوض مع العاصمة الإدارية لإدارة المرافق السكة الحديد: 210 آلاف حملوا التطبيق.. ارتفاع مستخدمى تطبيق حجز تذاكر السكة الحديد بالموبايل لـ81 ألفا السكة الحديد: 210 آلاف حملوا التطبيق.. ارتفاع مستخدمى تطبيق حجز تذاكر السكة الحديد بالموبايل لـ81 ألفا بشهادات «الإعلام الأجنبى ».. الحكومة تفند الأكاذيب الاقتصادية لـ«فورين بوليسى» يقترب من 25 مليون جنيه.. كازابلانكا يواصل اكتساح إيرادات العيد يقترب من 25 مليون جنيه.. كازابلانكا يواصل اكتساح إيرادات العيد شركات أوروبية تتفاوض مع العاصمة الإدارية لإدارة مرافق المدينة حبس عصابة الـ17 لتجارة العملة 4 أيام حبس عصابة الـ17 لتجارة العملة 4 أيام مباحث الأموال تضبط 4 قضايا تجارة عملة بقيمة 23 مليون جنيه



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