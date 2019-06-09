تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..محافظة القاهرة تسكين 60 أسرة وازالة 11 عقار بالشرابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة القاهرة تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال ، محافظ القاهرة ، أعمال إزالة منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية ومتابعة نقل الأسر الى مساكن مشروع المحروسة 1 . Advertisements ونفذت المحافظة اليوم وتحت قيادة المهندس مصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد إزالة 11 عقار وتسكين 60 أسرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة القضاء على المناطق العشوائية وتوفير معيشة كريمة المواطنين كما وجهه اللواء خالد عبدالعال ،محافظ القاهرة ، السكرتير العام المساعد بضرورة نقل محتويات كل الأسر إلى منطقتهم الجديدة والمجهزة لجميع وسائل الاعاشة الكاملة لهم، حيث وفرت المحافظة لهم اتوبيسات النقل العام لنقلهم ومتعلقاتهم للوحدات الجديدة المجهزة.

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