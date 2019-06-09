حظر تدريس المعلمين فى الفصول التى يدرس بها أبنائهم للالتزام بالحيادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب للمديريات التعليمية، من تدريس الأباء والأمهات من المعلمين فى الفصول التى يوجد بها أبنائهم لصالح العملية التعليمية. يأتى ذلك لدرء المفاسد وتحقيق الحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم. Advertisements وأكدت أنه فى حالة مخالفة تلك التعليمات سوف يتعرض الشخص المخالف للمساءلة القانونية.

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