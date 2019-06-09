شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة إيرانية.. تسريب فيديو بشأن فساد زوجتى قاسم سليمانى وجنرال آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت فضائية الحدث فيديو سربه موقع إيرانى بشأن فضحية تخص القائد العسكرى قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس بالجيش الإيرانى، وكذلك اللواء محمد على جعفرى قائد سابق للحرس الثورة.

وقال التقرير المنشور إن الفيديو الذى تم تسريبه بموقع "إيران إينترنشنال"، يخص وجود دور لزوجة الجنرال قاسم سليمانى، أو زوجة الجنرال جفعرى بخصوص بعض الشركات وحصتهما، كما أن هناك 12 ملفاً جاهزاً حول قضايا فساد.

وأضاف التقرير أنه تم تسليم الملفات للقضاء لتتم متابعتها، وتساءل لماذا تمت إقالة نجفى خلال 48 ساعة بعد احتفال فى برج ميلاد شاركت فيه قاصرات، وتم إيقاظه من النوم عند العاشرة والنصف مساء، ولكن تم تجاهل 12 ملفا حول فساد واضح.