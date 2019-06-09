شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 52.2 درجة.. الكويت تسجل أعلى درجة حرارة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت تقارير صحفية، عن خبير فى الأرصاد الجوية، أن أعلى درجة حرارة سجلت يوم السبت على مستوى العالم، كانت فى الكويت، وفقا لصحيفة "سبق".
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلاً عن عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك السعودى خالد الزعاق، إن درجة الحرارة بلغت 52.2 درجة مئوية فى الظل بمنطقة مطربة شمالى البلاد، ظهر السبت.
وساهمت درجات الحرارة المرتفعة، التى قاربت فى المتوسط 49 درجة مئوية فى الظل بمطار الكويت، إلى زيادة استهلاك الكهرباء، حيث سجل مؤشر الأحمال 13500 ميغاواط، بفارق 600 ميجا وات عن يوم الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل المطار إنه يتوقع أن يتخطى الحمل الكهربائى يوم الأحد حاجز الـ13800 ميجا وات، بسبب عودة الدوامات وارتفاع درجة الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
وتشير التوقعات إلى وصول درجات الحرارة هذا الأسبوع إلى 50، بينما سترتفع إلى ذروتها يوم الثلاثاء مسجلة 51 درجة مئوية.
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