رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بملف توطين صناعة المركبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمدغايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية، منوها بأن هذه الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلا عن خفض أسعار المركبات محليا وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التجارة والصناعة، لاستعراض ومتابعة الملامح الأولوية للبرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المُغذية لها.

من جانبه، وقدم وزير التجارة والصناعة تقريرا شاملا حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، والتي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات، مشيرا إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع وتذليل العقبات التي تواجههم.

وتناول الوزير أبرز نتائج الدراسات التي يتم إجراؤها حاليا لبدء هذه الخطوة المهمة، وفي مقدمة ذلك الإطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد، وذلك تمهيدا للإنتهاء خلال الفترة القليلة القادمة من صياغة برنامج وطني لتحفيز صناعة المركبات ووسائل النقل.