"الأعلى للإعلام" يوقف "نشرة أخبار الفراخ" شهرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، بإنذار المواقع والصفحات التي ارتكبت مخالفات في تغطية حادث العريش الإرهابي وهي موقع "صدى البلد"، وموقع "صوت المسيحي الحر"، والصفحة الشخصية للنائب عبد الرحيم علي، على موقع "فيسبوك"، لنشره فيديو مفبرك مجهول المصدر يسيء لرجال الأمن المصري.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة لمصراوي، الأحد، إن اللجنة رأت حذف العبارات المسيئة التي تم وضعها بشكل غير عمدي بالمواقع الأخرى وبالتالي قمنا بتوجيه إنذار لهذه الوسائل الإعلامية لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى.

وأضاف شوقي، أن اللجنة أوصت بوقف نشرة أخبار ما تسمى "نشرة أخبار الفراخ" لمدة شهر والمذاعة علي قناة القاهرة والناس لإسائتها للمشاهدين باستخدام عبارات تحمل إيحاءات جنسية مبتذلة، وألزمت القناة بتقديم اعتذار واضح وعلني للمشاهدين.

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كما ناقشت اللجنة، شكوى أخرى مقدمة من شخص ضد نفس القناة تتعلق ببرنامج "الأفوكاتو" لإسائته لاسم وسمعة عائلته في إحدى الحلقات.

وأوضح شوقي أن اللجنة أوصت بإرسال خطاب للقناة المذكورة لردها على الشكوى.

كما أوصت اللجنة بفتح تحقيق مع موقع "التحرير" لبيان مدى مسئولية العاملين في الموقع علي ضوء العنوان المثير للجدل الخاص بوفاة النبي وكذلك بسبب تكرار مخالفات الموقع خلال الفترة الأخيرة، ومعرفة ما إذا كان العاملون به أعضاء بنقابة الصحفيين من عدمه.

وأمرت اللجنة أيضًا باستدعاء رئيس تحرير ومجلس إدارة "جورنال إسكان مصر"، لمعرفة رده على شكوتين تتهمان الموقع بالابتزاز مقدمتان من رجل أعمال صاحب شركة مقاولات ومدير الشئون القانونية بجهاز مدينة السادات، لافتةً إلى أن الاستدعاء لتقديم المستندات التي تثبت ما نشره.