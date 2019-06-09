"عبد العال": الحكومة تعد نظامًا جديدًا لإدارة أموال المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد نظام جديد لإدارة أموال المعاشات بشكل اقتصادي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العالملة ومكتب الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة المعاشات، بحضور وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، التي كشفت عن أن الوزارة سترسل لمجلس النواب قريبًا مشروع قانون لإنشاء صندوق لإدارة المعاشات.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الدولة تدعم سلة من السلع مباشرة أو بشكل غير مباشر من خلال دعم شرائح الاستهلاك فى الكهرباء والمياه.

وأعرب "عبدالعال"، عن شكره للدولة التى تتكفل بدفع المعاشات من الخزانة والتى تبلغ حاليا حوالي 176 مليار جنيه.