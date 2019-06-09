حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل سائق في مشاجرة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سائق بالمطرية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها "سائق، 22 سنة، مقيم بدائرة القسم" مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفي متأثراً بإصابته.

وكشفت التحقيقات أن عاطلًا 25 سنة، وراء ارتكاب الواقعة بعدما نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فتعدى المتهم على الضحية بمطواة بطعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

صرّحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان ظروف الحادث وملابساته، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه.