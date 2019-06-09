أصاب ضابطًا وأمين شرطة.. حبس متهم ألقى "ماء نار" على زميله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإلقاء "ماء نار" على متهمًا آخر أثناء ترحيلهما إلى سجن الاستئناف.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تسبب بإلقائه "ماء النار" في إصابة ضابط وأمين شرطة من قوة الترحيلات.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة بدأت أثناء ترحيل المتهمين من محكمة مدينة نصر إلى سجن الاستئناف عقب حضورهم الجلسات، فقام المتهم بإلقاء ماء نار على زميله المحبوس للانتقام منه بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة.

وأمرت النيابة بعرض الضابط المصاب وأمين الشرطة على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات، واستمعت لشهود العيان (محبوسين) حول الواقعة.ش