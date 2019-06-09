بالفيديو.. سقوط عنصرين تزعما عصابة احترفت هجرة الشباب بوثائق مزورة للدول الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود مباحث الأموال العامة، خلال ضبط عنصرين إجراميين احترفا في مجال الهجرة غير المشروعة باستخدام مستندات مزورة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين "تاجر، 46 سنة، مقيم بدمياط، سبق اتهامه في 9 قضايا " شيكات ، تبديد " ، حاصل على بكالوريوس تربية نوعية، 41 سنة، مقيم بدمياط" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تزوير المحررات العرفية والرسمية بكافة صورها ومنها جوازات السفر البحرية والشهادات الحتمية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأجنبية بزعم توظيف عملائهم من المهاجرين غير الشرعيين على البواخر التجارية وسفن الشحن وتهريبهم للدول الأجنبية في عمليات هجرة غير شرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين "100 إلى 120 ألف جنيها مصرياً ) عن كل شخص، متخذان من مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن دمياط تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

بتفتيش مسكن الأول تم ضبط "29 شهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة (مزورة)، كمية كبيرة من الأوراق باللغات أجنبية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، جهاز حاسب آلي "لاب توب"، جهاز ماسح ضوئي، كيسة، جهاز فاكس، 4 هواتف محمولة، 5 فيزا كارت باسم المتهم، مبلغ مالي، وبتفتيش مسكن الثاني تم ضبط 28 قالب لخاتم شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، 145 قالب لخاتم منسوب بصمتها للعديد من الجهات الحكومية والبنوك، 9 طابعات ألوان، طابعة كارنيهات، ماكينة تغليف كارنيهات، عدد 2 وحدة تخزين حاسب آلي، عدد 2 شاشة كمبيوتر.

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كما تم ضبط 12 رول جلد وورق وعلامات مائية خاصة بجوازات السفر، 190 كارنيه بلاستيك منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية معدة للطباعة خالية البيانات، مجموعة كبيرة من أوراق شهادات تطعيم دولية خالية البيانات، 36 جواز سفر عادي وبحري منسوب صدورها لعدة دول "مزورة"، شهادة ترخيص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزورة"،557 غلاف جلد لجوازات سفر لبعض الدول ، 33 صورة ضوئية لشهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة.

وضُبط مجموعة كبيرة من الطوابع والعلامات المائية المعُدة لاستخدامها في تزوير جوازات السفر، مجموعة كبيرة من مستندات منسوب صدورها لبلاد المنشأ للدراجات البخارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، مجموعة كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدروها لبعض البنوك، مجموعة كبيرة من شهادات منسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.