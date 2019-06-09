مصر | تأجيل محاكمة قائد قطار دهس مهندس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لأكتوبر المقبل

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة قائد قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر متهم بقتل مهندس بالهيئة دهسا بالقطار، لليوم الرابع من شهر أكتوبر لاستماع باقي الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين وبعضوية المستشارين محمد علوان وعبد الجليل مفتاح وأمانة هشام حافظ وأحمد رضا.

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية باشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الاول انه في يوم 31 مارس 2018 بدائرة قسم الشرابية قام المتهم محمد مصطفي السيد منصور قائد قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقتل المجني عليه علاء هاشم نصر مسعود، مهندس بالهيئة، عمدًا عقب مشادة كلامية دارت بينهما فقام علي اثرها بقتله، بأن استقل جرار القطار رقم 3040 وما ان ابصر المجني عليه أمام القضبان حتي زاد من سرعته فصدمه ودهسه اسفل عجلاته قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من اصابات والتي اودت بحياته.

واضافت التحقيقات ان المتهم عرض للخطر عمدا وسائل النقل البرية – قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر- بأن قاد وسيلة نقل وكان ذلك تحت تأثير تعاطي جوهر مخدر الحشيش، وصدم المجني عليه مرتكبا الجريمة وعطل حركة سير القطارات.