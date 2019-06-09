مصر | المحكمة تأمر بمناظرة متهمي قضية "خلية الوراق الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة تأمر بمناظرة متهمي قضية "خلية الوراق الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بمناظرة متهمي قضية "خلية الوراق الإرهابية" واستجوابهم بشأن الاتهامات الموجهة إليهم حول استهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة وقتل شخصين من بينهما امين الشرطة عمرو عزت، وياسر سامي.

وقال المتهم عادل خلف إنه لم يشترك في الواقعة، مشددا على عدم معرفته المجني عليهما عمرو عزت وياسر سامح، مضيفا أنه كان مقيما في الصعيد وقت حدوث الجريمة، وأردف: لا اعرف شيئا عن الأسلحة والذخائر المستخدمة في الواقعة.

فيما أشار المتهم محمود جلال أنه كان متزوجا قبل الواقعة بشهرين وقبض عليه من جانب الأمن بسبب انتماء شقيقه إلى جماعة الإخوان، وفقا لتعبيره، مطالبا المحكمة الحكم ببراءته مما نسب له من اتهامات، نافيا في ذلك السياق انتمائه إلى أي جماعة سياسية.

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بعد ذلك تحدث المتهم محمد مصطفى العوام، نافيا صلته بالتهمة أو الأسلحة المضبوطة، معقبا بقوله: كنت عضوا في حزب النور السلفي ولم اشترك في اقتراف الجريمة.

في سياق متصل، تحدث المتهمان احمد كمال زهران، وعمر عبد الكريم، حيث أكد الأول عدم معرفته بالمجني عليهما، فيما أشار الآخر إلى أنه طالب في الجامعة العربية المفتوحة، وأنه لا يعلم أي تفاصيل عن الحادث أو الأسلحة المستخدمة بالجريمة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تُهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.