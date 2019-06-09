أخبار مصر | "البرلمان" يوافق على قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يوافق على قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم "182 لسنة 1960".

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة على أن يتم التصويت النهائي بجلسة بعد غدٍ الثلاثاء.

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وافق البرلمان أيضًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في مجموعه على أن يتم التصويت النهائي في الجلسة العامة الثلاثاء القادم.

ووافق رئيس مجلس النواب، على تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب أبرزهم ما تقدم به النائب ثروت سويلم وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء قصور الثقافة في المحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحي بكافة المحافظات.

وكذلك طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة طلب النائب علاء عابد وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن كبار السن في عيادات التأمين الصحي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الطاقة الخضراء، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تيسير عمل قطاع النقل والشحن البحري.