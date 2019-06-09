أخبار مصر | "عبدالعال" يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مقدمة من النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مقدمة من النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد، على تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب أبرزهم ما تقدم به النائب ثروت سويلم وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء قصور الثقافة في المحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحي بكافة المحافظات.

وكذلك طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة طلب النائب علاء عابد وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن كبار السن في عيادات التأمين الصحي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الطاقة الخضراء، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تيسير عمل قطاع النقل والشحن البحري.

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وأحال الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة 12 مشروع قانون مُقدم من الحكومة وكذلك بعض النواب، للجان النوعية بالمجلس المختصة لمناقشتها.

وضمت قائمة مشروعات القوانين المُقدمة حول تعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب التضامن الاجتماعى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إصدار المُنظمات النقابية العمالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشؤون الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الإدارة المحلية.

وأحال رئيس البرلمان خلال الجلسة، مشروع شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية، ومشروع تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المُخاطبين بالخدمة المدنية والحافز الشهرى لفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية إلى لجنة الزراعة ومكتب التعليم والبحث العلمى.