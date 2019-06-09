أخبار مصر | محافظ الجيزة: حملات نظافة بالعجوزة وصيانة سريعة للمسطحات الخضراء‎ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: حملات نظافة بالعجوزة وصيانة سريعة للمسطحات الخضراء‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع أحياء العجوزة والدقى حملات نظافة موسعة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة النظافة والمسطحات الخضراء واستعادتها الى الحالة التى كانت عليها قبل إجازة العيد وذلك نظراً لحاجة العديد من المسطحات الخضراء التى توافد عليها المواطنين إلى أعمال صيانة سريعة.

كما وجه المحافظ بعمل ترميمات للأرصفة والبلدورات التى تم تهالكها وتجميلها ودهانها.

ومن جانبة اكد اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة، أنه تم رفع كفاءة النظافة بالجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية حيث تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء والمزروعات بها.

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وأشار رئيس الحي إلى أن الحملات تمت بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل وشملت شوارع شهاب وأحمد عرابى وشرق الترسانة ووادى النيل ومحمود بدر الدين وصلاح جاهين والنيل الابيض.

ومن جانبه أكد اللواء خالد المجايرى رئيس حى الدقى، أنه تم تنفيذ حملات كنس وتجريد بشوارع التحرير ومحى الدين ومصدق وايران وهارون ورفع مخلفات من الشوارع الجانبية والمتفرعات.

كما أشار أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياة بشارع البطل احمد عبد العزيز وتم رد الشئ الى أصله.