شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد كنيسة العذراء بمدينة السادات تمهيدًا لافتتاحها الاثنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الأحد، كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات، بحضور نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والسادات، واللواء أسامة سعودى، نائب مدير الأمن لقطاع السادات، ومجدي أبوالسعد، رئيس مركز ومدينة السادات، ولفيف من رجال الدين المسيحي والقيادات الأمنية بالمحافظة.

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وبحسب بيان، تفقد المحافظ مبنى الكنيسة ومحيطها للوقوف على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزية ساحات انتظار السيارات والطرق المؤدية للكنيسة وخطة التأمين، تمهيدا لافتتاحها غدا بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقدم المحافظ التهنئة للمصلين بالكنيسة وأعرب عن سعادته بوجود كنيسة السيدة العذراء مريم على أرض محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن الكنيسة دائما لها دورها الرائد في ترسيخ القيم والمبادئ، وكذلك التسامح والتعايش السلمي ومبادئ السلام والمحبة.

من جانبه، أعرب الأنبا باخوميوس، عن سعادته بزيارة المحافظ للكنيسة وحرصه على الاطمئنان على الانتهاء من كافة الأعمال بنفسه تمهيدا، لافتتاح هذا الصرح العظيم، هذا ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بافتتاح كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات غدا، وهو أول عمل رعوي يقوم به قداسته بمصر عقب عودته من رحلته الرعوية إلى الخارج.

محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات

محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات

محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات

محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات

محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات

محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات

محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات