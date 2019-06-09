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جامعة دمنهور تنظم حملة تبرع بالدم لمصابي العمليات الإرهابية

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة دمنهور، حملة للتبرع بالدم لصالح أبطال القوات المسلحة من مصابي العمليات العسكرية ضد الإرهاب، استمرت طوال اليوم بمشاركة المئات من طلاب الجامعة.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والذي أشرف على الحملة، إن الطلاب تحمسوا للتبرع بالدم وأعربوا عن رغبتهم في التبرع بدمائهم تضامنًا مع قواتنا المسلحة في هذا الحادث الأليم الذي هز مصر كلها.

وأضاف «صالح»، نحتسب ضحايا الحادث الإرهابي الأخير من الشهداء عند الله، لكونهم ماتوا وهم يدافعون عن تراب الوطن، والذين وصفهم الرسول الكريم بأن أعينهم التي باتت تحرس في سبيل الله لن تمسها النار، ونرجو أن يتقبلهم الله برحمته.

حملة تبرع بالدم لصالح مصابى العمليات ضد الإرهاب
حملة تبرع بالدم لصالح مصابى العمليات ضد الإرهاب
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