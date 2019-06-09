شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على مشروع قانون المعاشات.. ووالي: جارٍ تنفيذ حكم الـ«5 علاوات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون المعاشات في مجموعه، وقرر إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لعدم توفر نصاب الثلثين لإقراره.

وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة العامة، إن الحكومة وافقت على حكم المحكمة الصادر بمنح 5 علاوات لأصحاب المعاشات، مؤكدة أنه جارٍ البحث لتنفيذه.