شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينذر المواقع المخالفة لتغطية حادث العريش.. ويوقف نشرة أخبار الفراخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعها المنتهي، الأحد، بإنذار المواقع والصفحات التي ارتكبت مخالفات في تغطية حادث العريش الإرهابي، وهي موقع صدى البلد وموقع صوت المسيحي الحر والصفحة الشخصية للنائب عبد الرحيم علي، على موقع فيس بوك، لنشره فيديو مفبركًا مجهول المصدر يسيء لرجال الأمن المصري.

وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة رأت حذف العبارات المسيئة التي تم وضعها بشكل غير عمدي بالمواقع الأخرى وبالتالي قمنا بتوجيه إنذار لهذه الوسائل الإعلامية لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى.

وأضاف «شوقي» أن اللجنة أوصت بوقف نشرة أخبار ما تسمى «نشرة أخبار الفراخ» لمدة شهر والمذاعة على قناة «القاهرة والناس» لإساءتها للمشاهدين باستخدام عبارات تحمل إيحاءات جنسية مبتذلة، وألزمت القناة بتقديم اعتذار واضح وعلني للمشاهدين.

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كما ناقشت اللجنة شكوى أخرى مقدمة من شخص ضد نفس القناة تتعلق ببرنامج الأفوكاتو لإساءته لاسمه وسمعة عائلته في إحدى الحلقات.

وأوضح شوقي أن اللجنة أوصت بإرسال خطاب للقناة المذكورة لردها على الشكوى.

وأوصت اللجنة بفتح تحقيق مع موقع التحرير لبيان مدى مسؤولية العاملين في الموقع على ضوء العنوان المثير للجدل الخاص بوفاة النبي، وكذلك بسبب تكرار مخالفات الموقع خلال الفترة الأخيرة، ومعرفة ما إذا كان العاملون به أعضاء بنقابة الصحفيين من عدمه.

وأمرت اللجنة أيضًا باستدعاء رئيس تحرير ومجلس إدارة جرنال إسكان مصر لمعرفة رده على شكويين تتهمان الموقع بالابتزاز مقدمتان من رجل أعمال صاحب شركة مقاولات ومدير الشؤون القانونية بجهاز مدينة السادات، لافتا إلى أن الاستدعاء من أجل تقديم المستندات التي تثبت ما نشره.