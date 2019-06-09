شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «العربي للأسمدة»: اتفاقية لنقل خبرات «أبوقير للأسمدة» إلى شركة بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محمد عبدالله زعين، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، عن ترحيب الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق الجديد بمصر، بإقامة فعاليات المؤتمر الفني السنوي الـ33 بمدينة أربيل بالعراق، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2020.

وقال «زعين»، في تصريحات صحفية عقب زيارته الأولى لسفارة العراق بالقاهرة لتهنئة السفير أحمد الدليمي بتوليه المنصب، إن اللقاء تناول أهمية العمل العربي المشترك، وعلى رأس ذلك النشاطات والفعاليات والورش ذات الأهمية، التي يقيمها الاتحاد العربي للأسمدة.

وأضاف «زعين» أنه اطلع خلال لقائه الدليمي على خطة فعاليات وإحداث الاتحاد ونشاطاته في الفترة القادمة، والترتيبات لعقد فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس والعشرين للأسمدة، والمقرر عقده خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير بمدينة شرم الشيخ.

وأشار الأمين العام إلى قيام الاتحاد، بالتنسيق بين شركات صناعة الأسمدة، في كل من العراق ومصر، كان آخرها عقد اتفاق لنقل خبرات أكبر شركة عالمية في صناعة الأسمدة النيتروجينية (شركة أبوقير للأسمدة في الإسكندرية) للشركة العامة للأسمدة الجنوبية بالبصرة على برنامج تدريبي لبناء القدرات وتدريب كوادر الأسمدة الجنوبية على تشغيل وصيانة مصانع البصرة.

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وقال الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة: إن «الاتحاد يعقد سنويًا مؤتمرًا فنيًا في أحد الأقطار العربية. ويعد هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية في مجال صناعة الأسمدة وتسويقها ومناقشة تكنولوجيا صناعة الأسمدة عالميًا، ويحضره ما يزيد عن 300 مشارك من رؤساء شركات الأسمدة العربية والدولية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، وعدد كبير من كبار الخبراء، بالإضافة إلى التنفيذيين والمدراء العامين من ما يزيد على 140 شركة وهيئة من 35 دولة من أنحاء العالم».

ونوه بأن الاتحاد سينظم مع شركة «ستامك كاربون الدولية» ندوة عمل فنية في سويسرا خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري.

وقال الأمين العام إن «اتحاد الأسمدة له دوره الفعّال في النشاط الزراعي، خاصة القوافل الزراعية والأيام الحقلية والمدراس الحقلية، وهو أحد أهم أنشطة المجموعة الزراعية، التي نقلها الاتحاد ونشرها في الدول العربية».

وأضاف «زعين» أن هذه القوافل هدفها تحليل أنواع التربة، وحث المزارعين على ترشيد استخدام الأسمدة والممارسات الجيدة، من أجل تحسين مستدام للمردودية الزراعية للفلاح.

من جانبه، أشاد السفير أحمد الدليمي بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء، الذي أتاح له فرصة التعريف بالخطة الاستراتيجية لتطوير أداء الاتحاد العربي للأسمدة، وكذلك الجهود الكبيرة الذي يبذلها لتفعيل العمل العربي المشترك.