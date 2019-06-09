شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول معايير مسابقة اختيار أفضل جامعة في الأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول معايير مسابقة اختيار أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية.

وأشار التقرير إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو الماضي على إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقييم الجامعات في مجال الأنشطة، أسوة بمسابقة أفضل الجامعات جاهزية للعام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

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وأوضح التقرير أن معايير التقييم تشمل تنوع الأنشطة الطلابية وتمثيلها للقطاعات المختلفة، وكثافة اشتراك الطلاب في الأنشطة وكل نشاط منفرد، والاستمرارية خلال العام والمساحة الزمنية لتلك الأنشطة، ونسبة ما تم تحقيقه من خطة الأنشطة المعدة مسبقاً، وقدرة اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة على تدبير موارد إضافية لدعم النشاط، والاشتراك في الأنشطة لمركزية في المجالات المختلفة، والتعاون مع الجامعات والمعاهد الأخرى في تنفيذ أنشطة مشتركة، ومشروعات خدمة المجتمع والبيئة، فضلا عن المبادرات الطلابية وريادة الأعمال وإعداد القادة، والمشاركات الدولية وتمثيل مصر في الخارج، والأنشطة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التميز في الأنشطة الابتكارية والاختراع.

ولفت التقرير إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين، بالإضافة إلى درع المسابقة للمراكز الثلاثة الأولى.

وأوضح طايع عبداللطيف أنه تمت مخاطبة رؤساء الجامعات للاستعداد لتلك المسابقة مع الإعلان عن معايير التسابق ولجنة التحكيم المشكلة بقرار وزاري تحت مسمى اللجنة العليا للأنشطة الطلابية على أن تستمر المسابقة حتى انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة متضمنة أنشطة الإجازة الصيفية ومهرجان استقبال الطلاب الجدد للعام «٢٠١٩/ ٢٠٢٠».