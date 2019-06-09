شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية جراحية لطالب ثانوية عامة لاستخراج سماعة من أذنه: «كان عاوز يغش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استخرج الدكتور محمد عادل الضبع، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، سماعة صغيرة من أذن طالب بالثانوية العامة، بعد أن انزلقت داخل أذنه خلال امتحان مادة اللغة العربية، مما تسبب له في ألم شديد.

وقال «الضبع»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: إن «الطالب حاول إخفاء السماعة من المراقب داخل لجنة امتحانات في شربين، فانزلقت إلى داخل أذنه وتسببت له في ألم شديد، ووش بالأذن وهو ما جعله يفقد التركيز خلال الامتحان».

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وأضاف الضبع: «السماعة كانت ملساء واتحشرت في الأذن وأجريت له عملية صغيرة ببنج موضعى لاستخراجها، إلا أنها تسببت له في التهاب داخل الأذن ويحتاج إلى علاج لفترة طويلة حتى تعود الأذن كما كانت».

وأشار إلى أن الطالب اشترى السماعة من موقع خارج مصر يعرض تلك السماعات واشتراها بالفيزا كارت بمبلغ 1700 جنيه، وقال «الطالب بعد استخراج السماعة أصر على أن يأخذها معه مرة ثانية فطلبت تصويرها وعليها الدماء لتوعية أولياء الأمور بأضرار تلك السماعات».

يذكر أن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، شدد على التصدى بكل حزم للغش ومنعه بكافه صورة، وبعدم السماح بدخول التليفون مع الطالب في اللجنة الامتحانية، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين، وأكد في تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلبة وعدم افتعال مشاكل واحتواء المشاكل وسرعة حلها وعند حدوث أي مشكله يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية ولجنة إدارة الثانوية العامة والكنترول.