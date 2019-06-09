شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: وضع برتوكولات وأدلة علمية موحدة لعمل الأعضاء بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وكيل وزارة الصحة لقطاع التمريض، أنه تم لأول مرة وضع بروتوكولات وأدلة عمل موحدة للتمريض على أن يتم تطبيقها بالمستشفيات والوحدات الصحية.
وقالت نقيب التمريض، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة الفرنسية، الأحد، إن وزارة الصحة لديها 198 ألف ممرضة موزعة على الجمهورية ومستعدون للعمل ضمن منظومة التأمين الجديدة.
وأوضحت نقيب التمريض أن التمريض على كفاءة عالية وقادر على أداء ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية في المنظومة الجديدة، وتابعت: تم تدريب عدد كبير من التمريض للعمل بالمنظومة في بورسعيد.
وتابعت نقيب التمريض: أن «هناك توجيهات برفع كفاءة التمريض في كافة التخصصات مع رفع كفاءة المناهج وتطويرها».
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