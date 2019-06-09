شكرا لقرائتكم خبر عن وسيلة نقل ذكية لبطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "سويفل" للنقل التشاركي الجماعى أنها حصلت على حقوق رعاية كأس الأمم الأفريقية كأحد الرعاة الرئيسين، فضلا عن امتياز "الناقل الرسمى للبطولة"، وذلك أثناء فعاليات البطولة التى ستنعقد بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وقال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذى لشركة "سويفل"، إنه سيتم توفير أتوبيسات وخطوط خاصة لنقل جمهور البطولة من وإلى الاستادات المختلفة، لافتا إلى أن نقاط ومحطات "سويفل" ستكون الأقرب لأماكن انعقاد المباريات.

وأوضح "قنديل" أن "سويفل" ستدشن شبكة مواصلات خصيصا لخدمة الجماهير، فضلا عن شبكتها العادية التي تربط بين كافة أنحاء محافظات القاهرة والجيزة، وكذلك الإسكندرية، حيث إنه سيكون هناك 500 نقطة تستخدم كأماكن تجمع للأتوبيسات خلال رحلات الذهاب والعودة، في 27 منطقة حول الاستادات التي ستشهد إقامة مباريات عليها، ومن المستهدف إتمام 2600 رحلة من خلال 1300 سائق ذهابا وعودة، مقسمة على 100 دورة.

Advertisements

ولفت إلى أن "سويفل" ستوفر خطوطا لنقل الجاليات التي جاءت من مختلف الدول الأفريقية لتشجع فرقها، إلى جانب توفير خدمتها للجمهور المصري بأسعار تذاكر مخفضة، لتوفير وسيلة نقل مريحة وآمنة وبسعر مناسب لكافة فئات مشجعي الكرة، مؤكدا أن شركته تسعى لتقديم خدمة تليق باسم مصر وبمستوى عالمي نفخر بتوفيره أمام العالم، ونفخر بدعم المنتخب المصرى بنقل الجماهير لتشجعيه أثناء إقامة مبارياته، موضحا أن كل تفاصيل الخطوط ومواعيد تحركها وأماكن انطلاقها ستكون متوفرة عبر تطبيق "سويفل" .