شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إجابات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى من كتاب المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، إن إجابات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى 2019 فى كتاب المدرسة موجودة بأرقام الصفحات خاصة فى الأسئلة المقالية وسوف يظهر ذلك فى نموذج الإجابة.

وأوضحت المصادر أنه بخصوص التعبير الوظيفى وسؤال بعض الطلاب حول صيغة الإجابة، التى كانت تستهدف المستقبل، فمن أجاب بصيغة المستقبل أو الماضى سيحصل على الدرجة شرط أن يكون مكتوب بصيغة وأسلوب تعبيرى دقيق يراعى الجمل اللغوية.

ووجهت المصادر رسالة طمأنة للطلاب قائلة: "نعمل من أجل مصلحة الطلاب وسنكون دائما منحازين لهم تحقيقا لمصلحتهم".

وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، أمس السبت حيث أدى 615348 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

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وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.