شكرا لقرائتكم خبر عن 3.15 مليون طن قمح محلى اشترتها الحكومة منذ بداية موسم التوريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة اليوم الأحد، إن مصر اشترت 3.15 مليون طن من محصول القمح المحلى حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الرزاعة، محمد القرش إنه يتوقع أن يبيع المزارعون أكثر من 3.6 مليون طن من القمح إلى الحكومة على مدى الموسم الحالى الممتد حتى نهاية يونيو.

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وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى وقت سابق أن مخزون القمح يكفى ما يقرب من 4 أشهر، وأنه يجرى توفير الأقماح للمطاحن لإنتاجه دقيقًا وتسليمه للمخابز لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمواطنين.