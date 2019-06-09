أخبار مصر | هدوء في رابع أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدوء في رابع أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الهدوء في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، خلال اليوم الرابع من امتحانات القسم الأدبي، في مادتي (القرآن الكريم - الحديث) دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن.

وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.

ورُصدت بعض المخالفات بيانها كالتالي : ضبط ١٤ حالة غش بالهاتف وتم تحرير محضر بها، كما تم ضبط ١٦ حالة غش ورقي باللجان وتم تحرير محاضر بها، بينما تم ضبط حالة إخلال وتم تحرير محضر بها، كما تم إلغاء ندب ثلاثة من رؤساء اللجان.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.