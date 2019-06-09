أخبار مصر | "زايد": استلام مستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد منتصف يونيه تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زايد": استلام مستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد منتصف يونيه تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استلام مستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد، منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

وجاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمستشفي أطفال النصر التخصصي، ضمن جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بتجهيزات المستشفي والتى تضاهي المستشفيات العالمية، مؤكدة على أن المستشفي تم تجهيزها وفقا للاكواد العالمية لبناء المستشفيات، موضحة أن المستشفي ستقدم خدمة علاجية للأطفال وفقا لأعلي معايير الجودة.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان على تفقد كافة أقسام المستشفى، للتأكد من مدي جاهزيتها، حيث شددت على استلام المستشفي من الشركة المنفذة بعد استيفاء كافة التجهيزات المطلوبة.

ويضم المستشفى قسم للجراحات المتخصصة للأطفال بالتعاون مع مركز الدكتور مجدي يعقوب، وأقسام لأورام الأطفال، وقسم للأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، ومعامل، وعلاج كيماوي، وسكن للأطباء والتمريض.