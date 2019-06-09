مصر | تأجيل محاكمة 4 متهمين بسب وقذف مرتضى منصور لـ12 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بسب وقذف مرتضى منصور لـ12 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 10 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهمة سب وقذف مرتضى منصور لجلسة 12 أكتوبر للإعلان.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: محمد الأمين رجب وعبدالفتاح عبدالمعز ومحمد محمد محمود ومحمد يحيى عطية عبد العزيز.

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية مصطفى رشدي، وضياء صبحي، قد قررت التنحي عن نظر دعوى السب والقذف، مقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ضد المهندس محمد الأمين وعدد آخر من الصحفيين لاستشعارها الحرج.

واتهمت الدعاوي التي حملت رقم 7747، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الجريدة، وعبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد يحيى، الصحفي بالجريدة، بنشر أخبار كاذبة، وتعمد تشويه صورة مرتضى منصور عبر وسائل الإعلام.