مصر | "15 سببا قانونيا" وراء طلب الدفاع البراءة لمحسن راضي وأحمد دياب بـ"اقتحام الحدود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "15 سببا قانونيا" وراء طلب الدفاع البراءة لمحسن راضي وأحمد دياب بـ"اقتحام الحدود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، "الدائرة 11 إرهاب"، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير"، واستمعت المحكمة إلى مرافعة أشرف عبد الغني دفاع المتهمين محسن يوسف راضي وأحمد محمد دياب، والتمس براءتهما تأسيسا على 15 دفعا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم وترافع أشرف عبد الغني وقدم 15 دفعا وشرح كل دفع على حده.

وطلب الدفاع البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بشأن واقعة اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بشأن واقعة اختطاف ضباط الشرطة، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الأتفاق والمساعدة بشأن واقعة اقتحام السجون، وانتفاء أركان جريمة الأشتراك بطريقى الأتفاق والمساعدة بشأن قتل الوارد اسمائهم بأمر الأحالة ، وبطلان القبض والتفتيش لإنعدام السند القانونى وما تلاهما من إجراءات فى شأن المتهمين .

واشار اشرف عبد الغنى المحامى الى باقى الدفوع ودفع ببطلان محضر تحريات الأمن الوطنى وصورية تحريات هيئة الأمن الوطنى وعدم معقولية تصور واقعة الأتهام ، وكذا عدم صحة إسناد الأتهام.

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وانتقل المحامى فى دفوعه إلى تضارب أقوال شهود الأثبات فيما بينهم مع ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطنى ، وكذت عدم الأعتداد بشهادة شهود الأثبات لتعارضها مع الدستور المصرى فيما يتعلق بوصف ثورة 25 يناير .

وكما دفع اشرف عبد الغنى المحامى ببطلان قرار الأعتقال الشفهى الصادر بإعتقال المتهمين لزوال صفة مصدره.

واشار الدفاع فى دفوعه إلى خلو الأوراق من ثمة دليل على طريقة الإتفاق والمساعدة وكيفيتهما ، كما طعن الدفاع بالأنكار على صورة وثيقه حركة حماس .

وانضم اشرف عبد الغنى المحامى ودفاع المتهمين محسن يوسف راضى وأحمد محمد دياب للزميل علاء علم الدين دفاع كل من بديع والبلتاجى والعريان وصالح و حمدى الذى ترافع فيما أبدى من دفوع ودفاع وصمم على الطلبات المقدم مذكرة من الدفاع بها بجلسات المرافعة السابقة ، وقام بشرح كافة الدفوع والتمس براءة موكليه.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.