مصر | بدء استكمال مرافعة الدفاع بـ "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء استكمال مرافعة الدفاع بـ "اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير".

وسوف تستمع المحكمة إلى مرافعة أشرف عبد الغني المحامي والموكل عن المتهمين محسن يوسف راضي وأحمد محمد دياب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.