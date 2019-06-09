شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حملات نظافة بالعجوزة وصيانة سريعة للمسطحات الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع أحياء العجوزة والدقي حملات نظافة موسعة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كفاءة النظافة والمسطحات الخضراء واستعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل إجازة العيد، وذلك نظرًا لحاجة العديد من المسطحات الخضراء التي توافد عليها المواطنون إلى أعمال صيانة سريعة.

كما وجه محافظ الجيزة بعمل ترميمات للأرصفة والبلدورات التي تم تهالكها وتجميلها ودهانها.

Advertisements

من جانبه، أكد اللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة، على أنه تم رفع كفاءة النظافة بالجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية، حيث تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء والمزروعات بها.

وأشار رئيس الحي إلى أن الحملات تمت بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل وشملت شوارع شهاب وأحمد عرابى وشرق الترسانة ووادى النيل ومحمود بدر الدين وصلاح جاهين والنيل الأبيض.

من جانبه، أكد اللواء خالد المجايرى، رئيس حى الدقي، على أنه تم تنفيذ حملات كنس وتجريد بشوارع التحرير ومحيى الدين ومصدق وإيران وهارون ورفع مخلفات من الشوارع الجانبية والمتفرعات.

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع البطل أحمد عبدالعزيز وتم رد الشيء إلى أصله.