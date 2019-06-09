شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان «القرآن» و«الحديث» بلا شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية «القسم الأدبى»، اليوم الأحد، امتحان مادتى «القرآن الكريم» و«الحديث»، ولم ترد شكاوى إلى قطاع المعاهد الأزهرية من صعوبة الامتحان.

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى فتيات بمعهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، وأكد ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطالبات والمشرفين والمراقبين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

واطمأن رئيس جامعة الأزهر من خلال سؤال الطالبات عن المشاكل أو العقبات التي تواجههن خلال أدائهن الامتحان، وقال لهن: «جامعة الأزهر في انتظاركن في أبهى صورها».

وفى نهاية زيارته للمعهد قام رئيس جامعة الأزهر بالتأكد من كفاءة أجهزة الإنذار وكشف كل وسائل الغش داخل لجان الثانوية الأزهرية، إضافة لتواجد فريق طبى بمقر لجان الامتحانات.

وفى الشرقية، أدى الطلاب الامتحانات وسط إجراءات أمنية بمحيط اللجان، وقال الدكتور محمد السروى وكيل الوزارة لمنطقة الشرقية الأزهرية إنه قام بمتابعة سير الامتحانات بحضور وفد من المشيخة، لافتا إلى أنه تم التشديد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للامتحانات.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أية شكاوى من صعوبة الامتحانات وأن الأمور سارت بشكل منتظم.

من ناحية أخرى، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات جديدة لضمان وصول أوراق أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة إلى اللجان الفرعية بالمراكز في مواعيد مبكرة وتوزيعها على الطلاب في المواعيد المحددة، مؤكدا أنه سيتم التبكير في تسليم وتوزيع الأسئلة ساعة من مركز التوزيع الرئيسى بالمنيا، إلى الإدارات التعليمية.

وأضاف «عزب»، في تصريحات صحفية، أنه تمت إحالة مسؤولين للشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق في واقعه تأخر وصول أوراق الأسئلة إلى 4 لجان عامة بالمراكز بسبب التزاحم والارتباك في اليوم الأول، وأكد أنه تمت إضافة 15 دقيقة وقتًا إضافيا للطلاب لتعويض التأخير.

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ورصدت «المصرى اليوم» نقل أوراق أسئلة الثانوية العامة وسط إجراءات أمنية مشددة من خلال سيارات بصندوق، خاصة بتوزيع التغذية المدرسية على المدارس.

وأدى الطلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان الورقة الثانية لمادة اللغة العربية للعام الدراسى 2018- 2019.

في البحيرة، قال المحافظ، اللواء هشام آمنة، إن 8 طلاب من المكفوفين أنهوا امتحان الورقة الثانية بمادة اللغة العربية في لجنة واحدة بالمحافظة هي لجنة امتحانات المكفوفين بمدرسة الأمل بدمنهور.

وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تعترضهم، وتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين في محيط المدارس التي بها لجان امتحانات وإزالة الإشغالات ومصادر الإزعاج ومواجهة الغش بكل أشكاله.

وفى شمال سيناء، أدى طالب واحد كفيف الامتحان بلجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين بالعريش، دون معوقات أو مشاكل، وقالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الطالب سيؤدى غدًا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «ورقة أولى».

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كليات جامعة العريش، وقال الدكتور حبش النادى، رئيس الجامعة، إن 7 آلاف و14 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في كليات العلوم والعلوم الزراعية والتربية والتربية الرياضية والآداب والاستزراع المائى والمصايد البحرية والتجارة والاقتصاد المنزلى.

وقال الدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية، إنه تم تحرير 3 محاضر غش لطلبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي القاهرة، أدى، صباح الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019، في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 192 طالب وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية،