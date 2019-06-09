شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرقابة الصحية»: 30 معيار لتسجيل المنشآت الطبية في التأمين الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، أنه تم الانتهاء من وضع معايير تسجيل المنشآت الطبية حتى تكون جاهزة للاعتماد والتى تضمنت وحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز الأشعة والمختبرات الطبية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الجديد، خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية اليوم الأحد، حول حوكمة مشروع التأمين الصحى الشامل أنه سيتم إعلان معايير التسجيل الخاصة بالصيدليات والعيادات الخاصة ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعى أول يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم الأعلان عن معايير تسجيل المنشأت المتعلقة بالرعاية طويلة الأجل والرعاية المنزلية أول سبتمبر المقبل، وتابع: أنه« سيتم تسجيل المنشآت أولاً ثم الأعتماد خلال عام من التسجيل للمنشأت الطبية، على أن يجدد الأعتماد كل ٣ سنوات».

وأوضح رئيس هيئة الرقابة والأعتماد الصحية أنه تم وضع معايير هامة لتسجيل المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم وضع ما يقرب من 30 معيار لضمان السلامة الخاصة بالمريض، بمعى اعلى مستوى من ضمان راحة المريض وجودة الخدمة التى تؤدى له، وتابع: «لن يضار مريض فى منشأة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى بسبب ضمان أعلى مستوى من الرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية».

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وأضاف أن تسجيل المنشأت الطبية بدأ 31 مارس الماضى ومستمر ولجميع المنشآت الطبية فى الجمهورية وليس لمنشأت بورسعيد فقط، وتم استقبال ما يقرب من 65 طلباً من منشأت طبية خاصة لديها رغبة فى التسجيل ثم الأعتماد، مضيفاً: أن «عملية التسجيل تتم أولاً وبعد ذلك يأتى الأعتماد وليس هناك سلسلة من معايير الأعتماد وهناك فقط معيار محدد للأعتماد بمعنى اما أن تكون المنشأة معتمدة أو غير معتمدة من خلال معيار محدد للأعتماد».

وكشف الدكتور أشرف إسماعيل، عن وجود رقابة ومتابعة قوية تمنع وجود أخطاء بالمنشأت الصحية وتحمى المريض وتضمن مستوى منير من الرعاية الكاملة وفى مناخ صحى مميز وتابع هناك تنسيق كامل بين الهيئات الخاصة بأدارة منظومة الرعاية الطبية ضمن المنظومة الأكبر المتعلقة بالتأمين الصحى الشامل.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يبذل جهود غير عادية لدعم الرعاية الصحية ومستقبلها في مصر، من أجل تحقيق التغطية الصحية لجميع المواطنين فى الدولة وفى كل مكان وبجودة عالية ، مشدداً على أن الرئيس السيسي، لن يرتضى بأى مستوى من الخدمة للشعب بأقل بل أعلى من المعايير الدولية من الدقة والجودة وهو ما سنحققة الفترة المقبلة، مشيراً إلى تعاون جميع القطاعات فى الدولة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة وتابع :وما يحدث الأن نتيجة لجهود مبذوله خلال السنوات الماضية.

وأشار، في كلمته، إلى تعاون جميع القطاعات في الدولة في النظام الجديد للتأمين الصحي، موضحاً أن النظام الجديد يضم ٣ هيئات الأولى الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الجيدة وهيئة الاعتماد والرقابة تعمل على تنفيذ النظام الجديد، مؤكداً أن أي مستشفى لن تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الا بعد التسجيل والأعتماد من قبل الهيئة، منوهاً أنه لا توجد صفة إلزامية من الهيئة للمستشفيات للحصول على الأعتماد بل المستشفى نفسها هي التي تتقدم لطلب، مشيراً في ذات السياق إلى أن الهيئة لن تغلق المستشفى التي لم تحصل على الأعتماد ولم تدخل المنظومة أو التي ترتكب مخالفة طبية بل ذلك من ضمن عمل إدارة العلاج الحر.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد أن وزارة الصحة لاعب رئيسي في تطبيق القانون وإعداد المستشفيات الحكومية التابعة لها للأنضمام للمنظومة الجديدة، معلناً انتهاء الهيئة من وضع الأعتماد الخاصة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية والصيدليات والمعامل الخاصة بالتحاليل والأشعة تمهيداً لأعتمادها، موضحا أن العمل في الهيئة مستمر منذ إنشاءها وهي هيئة مستقلة.