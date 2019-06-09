شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مطعم بمنطقة استاد طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق بمطعم في منطقة استاد طنطا. تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مطعم بمنطقة استاد طنطا. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة لمكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران بواسطة سيارتي إطفاء، قبل امتدادها للمحال المجاورة. تم ندب خبير الأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات الحريق، وقيمة التلفيات والخسائر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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