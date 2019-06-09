شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في منتدى الطاقة المتجددة في أفريقيا بغينيا ضمن المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الأتصال، عن مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI ـ إلى العاصمة الغينية كوناكرى للمشاركة في منتدى الطاقة المتجددة فى إفريقيا، والمقرر عقده خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى.

وأوضح الدكتور «عمران» أن موضوعات المنتدى تتركز حول تعزيز الإستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة بأفريقيا من خلال تحسين أطر العمل التنظيمية، ودعم المطورين فى مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، والخطوات القادمة لمبادرة الـ AREI إتساقاً مع أجندة 2030 وإتفاقية باريس.

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وأضاف «عمران» أنه سوف يتم على هامش المنتدى عقد عدد من الإجتماعات تتضمن الإجتماع الوزارى الثانى لمبادرة الـ AREI ، الإجتماع الثامن غير العادى لمجلس إدارة المبادرة الـ AREI ، وإجتماعات تشاورية على مستوى الأقاليم.

كما تضمنت الموضوعات المطروحة على أجندة المنتدى عرض الأدوات المالية المتاحة لدعم إستثمارات الطاقة المتجددة بأفريقيا، وأفضل الممارسات بين شركات الطاقة والجهات الممولة، بالإضافة إلى آلية خلق الأطر التنظيمية التى تدعم المشروعات ومن ثم قبولها من قبل مؤسسات التمويل.

جدير بالذكر أن اللجنة الفنية للمبادرة تم تشكيلها من نقاط الأتصال للدول أعضاء مجلس إدارة المبادرة (5 نقاط إتصال وهم مصر، غينيا، كينيا، ناميبيا، وتشاد) بالإضافة إلي ممثل عن كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وفرنسا، ليكون العدد الإجمالي 8 بخلاف ممثلي وحدة التنفيذ المستقلة (IDU).

يذكر أيضاً أن مصر كانت داعمة للمبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة AREI منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتي اليوم وذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية ولن تدخر أية جهد للدفع بهذه المبادرة إلي الأمام.