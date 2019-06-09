شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ«خلية الوراق الإرهابية» يكشف تفاصيل اغتيال أمين شرطة أمام ملعب كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية»، في اتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، إضافة إلى شهود الاثبات.

استمعت المحكمة لشهادة إبراهيم محروس، والذي روى واقعة قتل المجني عليهما عمرو عزت وياسر سامي، وقال إنهما كانا يمارسان كرة القدم في أحد ملاعب الوراق، وعند خروجهما من الملعب سمع صوت إطلاق نار دون أن يبصر من قام بإطلاق النار، وشاهد سقوط المجني عليهما أرضا، وأشار الشاهد إلى أنه أسرع على المجني عليهما للاطمئنان على حالتهما ولم يتمكن من رؤية مطلق الأعيرة النارية.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثاني ويدعى «طارق» الذي قال إنه سمع أحد زملائه ويدعى «وائل» يصرخ ويقول «الحقوا عمرو وياسر. انضربوا بالنار».

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.