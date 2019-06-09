شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب النواب» تدعو «عبدالعال» لرئاسة اجتماعها المقبل لحل أزمة إعفاء الأندية من رسوم المرافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، دعوة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لمطالبته برئاسة اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، لمناقشة المادة المتعلقة بإعفاء الأندية من 75 % مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وفقًا لقانون الرياضة، والتي من المقرر ان يحضرها وزيري الكهرباء والشباب والرياضة.

وقال النائب سمير موسي، مقدم طلب الإحاطة حول عدم إعفاء نادي الزرقا من نسبة الـ 75 % المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الرياضة: إن «وزارة الكهرباء لا تطبق هذه المادة»، وأضاف خلال اجتماع اللجنة: «الوزارة ماسكة مشرط وبتشرّح فينا، احنا بنشحت عشان نكمل مصروفات النادي، هناك ألعاب تحتاج لمصروفات نجيبها منين».

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وقالت النائبة نجوى خلف: إن «شركة المياه تتحايل على القانون، بقيامها برفع الاشتراك من 2.5 جنيه، إلى 10 جنيهات، حتى لا يتم أي خصومات عند تطبيق نسبة الإعفاء 75%».

وقال النائب محمود حسين، وكيل اللجنة: إن المادة 9 بقانون الرياضة حصل بشأنها تداول مرتين في الجلسة العامة لأهميتها، وتم رفع نسبة الإعفاء من 50% لـ 75%، «بعض الأندية بيستلفوا عشان يكملوا الشهر»، مطالبا بضرورة تطبيق القانون بكل ما فيه.

وقال النائب أشرف رشاد، رئيس اللجنة: «هناك فرق بين الاستثمار الرياضي، واستثمار بعض الأندية في قاعات للحفلات، فهناك أندية أوقفت أنشطتها الرياضية وشغلّت قاعات الأفراح».

وأوصت اللجنة بضرورة أن يقوم وزير الشباب والرياضة، بإرسال منشور بالصيغة المعتمدة بشأن هذه الإعفاءات إلى شركات «الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه».