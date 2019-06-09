شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والزراعة يناقشان قانون التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن عقد اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل 3 أشهر، لمناقشة كيفية تنفيذه في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والأحوزة العمرانية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأحد، المخصصة لمناقشة 27 طلب إحاطة بشأن تردي خدمات الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب بالمحافظات.
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