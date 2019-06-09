شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل «طفل الحصري» لـ6 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين خالد عبدالتواب وطاهر محمد الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بقتل يوسف سامح العربي في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفل الحصري» لجلسة 6 أغسطس المقبل لسماع الشهود.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر وخالد رشوان.

كانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا على المتهمين طاهر محمد أمين وخالد عبدالتواب بالسجن المشدد 5 سنوات عن التهمة الأولى «القتل الخطأ» كما عاقبتهما بالحبس عامين لحيازة سلاح دون ترخيص واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

يذكر أن المتهمين قاما بتسليم نفسيهما إلى قسم شرطة أول اكتوبر في منتصف الشهر الماضي وبعد عمل إجراءات إعادة محاكمتهما حددت لهما جلسة أمس لمحاكمتهما.

كانت النيابة احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما مع 2 اخرين بقتل الطفل يوسف سامح العربي إثر إصابته بطلق ناري بميدان الحصري، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أطلقوا الرصاص من بندقية آلية ابتهاجا بحفل خطوبة المتهم الأول العريس وأن من بين مطلقي النيران ضابط بإدارة البحث الجنائي بالفيوم وآخر نجل برلماني.