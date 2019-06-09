شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزير الإسكان: «ربنا هيحاسبك على شربنا مياه الصرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترف المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، بتردي خدمات المياه والصرف الصحي في مصر، قائلا: «كل من تحدث عن مشكلات المياه والصرف على حق، ولكننا نعمل على حلها قدر المستطاع».

جاء ذلك رداً على 27 طلب إحاطة ناقشتهم لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، موجهة لوزير الإسكان بشأن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الوزير وعدد من قيادات وزارته.

وقال الوزير: «إحنا جين من بعيد قوي عشان نحل، والمواطن اللي بنعمل من أجل خدمته قدام ربنا لسه كتير على حقه»، موضحاً أنه وفق الموارد المالية المتاحة تتحرك الوزارة في إطارها وتعمل على الحل في إطار ـ11 مرحلة التي تتم سواء على مستوي المياه أو الصرف، مؤكداً أن المجهود الذي يتم بذله غير كاف لكل المشكلات القائمة، ونحن نعترف بذلك، وتابع: «ندرك أننا في حاجة إلى شغل أكثر ومحتاجين نصبر شوية».

وفي رده على التساؤلات المتعلقة بالقروض وإلي أي جهة يتم صرفها، قال الوزير: «نسعى للاستفادة منها بأفضل الطرق ونفضل أن تذهب لبناء المحطات الجديدة وليس عمليات الإصلاح والتأهيل وذلك للاستفادة منها بشكل فعال، وربنا سبحانه وتعالي سيحاسبنا على كل شيء»، وهو ما أثار النائب عبدالكريم زكريا، عضو مجلس النواب ليقاطع الوزير، قائلا: «مدامت عارف أن ربنا هيحاسبك، طب إحنا في أسيوط بنشرب مياه صرف صحي وربنا هيحاسبك علينا وعندنا أكبر نسبة فشل كلوي وبنشرب مياه جوفية أيضا».

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واتفقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع وزير الإسكان على تشكيل عدة لجان من نواب اللجنة والوزارة لدراسة مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات والتي جاءت في 27 طلب إحاطة تقدم بها النواب في هذا الشأن.

وقال النائب عبدالكريم زكريا: إنه «بعد صرف نحو 1.5 مليار جنيه لعمل مشرح الطوابية بمحافظة المنيا، وتشغيله لمدة 3 أشهر فقط، في 2013، تم تعطيله، ما تسبب في لجوء المواطنين لشب المياه الجوفية والأبار، ونتج عنها أكبر نسبة إصابة بالفشل الكلوي على مستوى الجمهورية»، مشيراً إلى أن مشروعات الصرف الصحية تم الإنتهاء من 99% منها، لكن مياه الشرب به مشكلة كبيرة ولم تصل.

وقال المهندس محمد صلاح، ممثل شركة مياه الشرب في أسيوط والوادي الجديد: إن «محطة المياه دخلت الخدمة وتعمل بنسبة 95% من كفاءتها من 2012»، ليرد النائب «زكريا»: أن «كلام المسؤول غير حقيقي وغير واقعي، وما يتم إنتاجه لا يمثل 20% فقط».

وتابع ممثل شركة المياه، أن محطة المياه لها توسعات سيتم عملها في المحلة المقبلة ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، لمواجهة زيادة الطلب، بمعونة أمريكية، وإنه تم توقيع محاضر استلام قبل أسبوع لمحطات معالجنة بمركز الفتح.

فيما رد الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من أغلب محطات الصرف الصحي، على أن يتم عمل الوصلات المنزلية بالتقسيط على 5 سنوات للمواطنين بالمحافظة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: إن «حديث النائب أن المحطة لا تخدم أكثر من 20% من المواطنين، صحيح، وكذلك حديث ممثل الشركة عن أن المحطة تعمل بنسبة 95% صحيح أيضاً، ولكن المشكلة في أن حجم إنتاج الشركة لا يلبي كل طلبات الموطنين، ومطلوب التوسعة في هذه المحطة، فحجم إنتاج الشركة لا يكفي سوى الـ20% فقط من المواطنين».