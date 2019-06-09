شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بصفته نائبا لرئيس الاتحاد الدولى لنقابات الخدمات العامة، في أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، الذي يبدأ غدًا وتستمر أعماله لمدة أسبوعين في المقر الأمُمي بجنيف.
وشدد «نظمي» على أهمية المشاركة في المؤتمر اعتبارًا من 10 يونيو الجاري، التي جاءت استجابة للدعوة التي تلقاها من جورج مافريكوس، الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي، باعتباره عضوًا في المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي، الذي يضم 120 مليون عامل في 90 دولة حول العالم.
ولفت إلى أن اتحاد النقابات العالمي سيشارك في جميع الأنشطة والأعمال الفنية داخل مؤتمر العمل الدولي، خاصة قضايا الحقوق والحريات النقابية والعمل والتنمية وتقديم روشتة لعلاج الفقر والبطالة والحد من هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات واستغلال الطاقات العمالية.
وقال «نظمي»: إن «الوفد العمالي المصري الذي يضم رؤساء النقابات العامة الأعضاء في اتحاد النقابات العالمي سيشارك في الإعداد لوضع آلية عمالية دولية للقضاء على الارهاب وإدانة الدول الداعمة له».
وأشار إلى أن وفد النقابة العامة للمرافق، الذي يضمه والمترجم سعيد رشوان مسؤول العلاقات الدولية، سيلتقى على هامش مؤتمر العمل الدولى بعدد من رؤساء الوفود والمنظمات الصديقة لبحث آفاق التعاون المشترك الداعمة لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة من خلال العلاقات العمالية القائمة مع الصين وروسيا وعدد من الدول الإفريقية.
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