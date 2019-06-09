شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «مصر الطيران» يتوجه إلى أمريكا لاستلام «طائرة الأحلام» الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يغادر القاهرة، صباح الاثنين، وفد من شركة مصر للطيران، إلى مدينة سياتل الأمريكية، معقل شركة «بوينج» العالمية عملاق صناعة الطائرات في العالم، لاستلام الطائرة الثالثة من طراز (Boeing Dreamliner 787-9)، المعروفة بـ«طائرة الأحلام»، ضمن الصفقة الأكبر في تاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران، التي أطلق عليها خبراء الطيران «صفقة القرن لأنها تتضمن شراء 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية، بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، منها 6 طائرات من طراز البوينج Boeing Dreamliner 787-9)، تسلمت الشركة منها طائرتين والثالثة تصل لمطار القاهرة يوم 15 يونيو الجاري، تمهيداً لانضمامها لأسطول الشركة، للعمل على خطوط البعيدة، مثل خط شنغهاي وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك، وفرانكفورت.

ويرجع اختيار مصر للطيران لهذه الطائرة، نظرًا لأن سعتها تصل إلى 330 راكبًا وتحتوى على محركات تم تطويرها بأحدث التقنيات من قبل شركتى جنرال إليكتريك ورولز، فقوة المحركات تسمح لها بأن تقطع مسافات بعيدة المدى ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، ويبلغ معدل انضباط إقلاع الطائرة 99% على مستوى العالم، كما أنها الطائرة الأفضل في توفير الوقود، حيث تم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية، وذلك يعود إلى أن المواد المركبة تدخل في تركيبة الهيكل الأساسى لجسم الطائرة بنسبة 50% بما في ذلك أجنحتها.

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كانت شركة مصر للطيران وقعت صفقات لشراء 15 طائرة من طراز الإيرباص «A320Neo»، والتى تعمل بمحركات CMF LEAP، وبذلك تكون قد قامت شركة مصر للطيران بشراء غالبية الصفقة من طرازات البوينج والإيرباص، نظرًا لتوافر الطواقم الطائرة وطواقم الصيانة المدربة على هذه النوعية من الطائرات، ولوفرة قطع الغيار الخاصة بهذه الطائرات في السوق المصرية.

وتسلمت مصر للطيران الطائرة الأولى من نفس الطراز نهاية مارس الماضي، بينما تسلمت الطائرة الثانية الشهر الماضي، ولا تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم «33» طـائرة جـديدة: (6) طـائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

يذكر أن شبكة خطوط مصر للطيران تمتد إلى أكثر من 70 نقطة فيما يقرب من 60 دولة حول العالم لتغطية رغبات جميع العملاء ومنذ انضمامها لتحالف ستار العالمى في يوليو 2008 وأصبحت العضو رقم 21 في التحالف والذى يضم حاليًا 27 شركة طيران من أكبر الشركات حول العالم، وأصبح بإمكان عملاء مصر للطيران الاستفادة من شبكة تحالف ستار العملاقة التي تصل إلى 1321 مطارًا في 193 دولة حول العالم.