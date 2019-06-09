مصر | "مسؤولون" ورشاوى بـ"الملايين".. "الرقابة الإدارية" تقطع أيادي الفساد قبل المنتدى الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مسؤولون" ورشاوى بـ"الملايين".. "الرقابة الإدارية" تقطع أيادي الفساد قبل المنتدى الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



والمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع. والمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع. استعدادات أمنية مكثفة



وتشهد جنوب سيناء، بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي، الذي يربط سيناء بمحافظات الجمهورية عن طريق السويس، حتى منفذ طابا تشديدات أمنية وتفتيشا دقيقا للسيارات من الجانبين وتكثيفا أمنيا بالمدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس تزامنًا مع قرب انطلاق فعاليات المنتدى.



فيما أكد اللواء" خالد فودة"، محافظ جنوب سيناء، أن مركز المؤتمرات الدولية يعد صرح ضخم يحول شرم الشيخ إلى مدينة المؤتمرات العالمية، بالإضافة للبنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال عامين من طرق وإنارة وتجميل، وإنشاء ميادين، معربًا عن أمله في التسويق والدعاية الجيدة لهذا الصرح الضخم. فيما أكد اللواء" خالد فودة"، محافظ جنوب سيناء، أن مركز المؤتمرات الدولية يعد صرح ضخم يحول شرم الشيخ إلى مدينة المؤتمرات العالمية، بالإضافة للبنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال عامين من طرق وإنارة وتجميل، وإنشاء ميادين، معربًا عن أمله في التسويق والدعاية الجيدة لهذا الصرح الضخم. محافظ جنوب سيناء: مدينة السلام تقع في بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية



وأضاف اللواء"فوده"، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة السلام تقع في بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية، ودائمًا ما يجد كل جديد خلال زياراته المتعاقبة وحضوره العديد من المؤتمرات العالمية التي تقام على أرضها، وهو ما يجعلنا نعمل جاهدين على أن تصبح مدينة المؤتمرات الأولى عالميًا.

تستعد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، درجة من الاستعداد القصوى والطوارئ، استعدادًا لاستضافة المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2018، أثناء رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، كما تشهد مدينة شرم الشيخ، حالة من الاستنفار الأمني وتشديدات على مداخل ومخارج المدينة، وعززت مديرية أمن جنوب سيناء، من إجراءاتها الأمنية في محيط مقر انعقاد المنتدى بالمركز الدولي للمؤتمرات ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة في شتى أنحاء المدينة.



هدف المنتدى.. تشجيع الدول الأفريقية للقضاء على الفساد



وتعتبر استضافة مصر للمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد تعكس الاستعداد المصرى للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة فى هذا المجال الذى حققت مصر فيه انجازات ملموسة، موضحا أن مصر رأت أن ينعقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذى ينعقد فى مصر، وذلك تحقيقا للترابط الموضوعى وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة.



ومن المقرر أن يشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع من 51 دولة أفريقية، والهدف الرئيسي للمنتدى هو تشجيع الدول الأفريقية على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث.



يشارك في المنتدى 51 دولة أفريقية، ومن المقرر أن يشارك وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد والمركزي للمحاسبات والكسب غير المشروع في الدول الأفريقية، ومن المتوقع حضور أكثر من 200 مسئول أفريقي رفيع المستوى.



وتشمل الدول الأفريقية المشاركة "أنجولا، بنين، بتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الإستوائية، إثيوبيا، ساو تومي وبرينسيبي، الجابون، غانا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال".



كما تشارك "سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، توجو، تونس، أوغندا، زيمبابوي، الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا، مالاوي، موريتانيا، المغرب، السودان، جمهورية جامبيا، إريتريا، غينيا، تنزانيا، زامبيا". كما تشارك "سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، توجو، تونس، أوغندا، زيمبابوي، الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا، مالاوي، موريتانيا، المغرب، السودان، جمهورية جامبيا، إريتريا، غينيا، تنزانيا، زامبيا". أغنية لإفريقيا ضمن برنامج المنتدى الأفريقي



وتتضمن فاعليات المنتدى عددا من الجلسات تنقسم على يومين، اليوم الاول يتضمن الجلسة الافتتاحية وتحتوى على عرض لاغنية إفريقيا بتخلق عهد جديد، بالاضافة إلى عرض لفيلم وثائقى بعنوان إفريقيا على طريق التنمية وتختتم الجلسة بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجلسة الاولى بعنوان الجهود الوطنية فى مكافحة الفساد لعدد من الدول الافريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية، أما الجلسة الثانية فتعقد تحت عنوان دور مكافحة الفساد فى تنمية القارة الافريقية. وتتضمن فاعليات المنتدى عددا من الجلسات تنقسم على يومين، اليوم الاول يتضمن الجلسة الافتتاحية وتحتوى على عرض لاغنية إفريقيا بتخلق عهد جديد، بالاضافة إلى عرض لفيلم وثائقى بعنوان إفريقيا على طريق التنمية وتختتم الجلسة بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجلسة الاولى بعنوان الجهود الوطنية فى مكافحة الفساد لعدد من الدول الافريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية، أما الجلسة الثانية فتعقد تحت عنوان دور مكافحة الفساد فى تنمية القارة الافريقية. آليات مكافحة الفساد ضمن برنامج اليوم الثاني للمؤتمر



ويتضمن اليوم الثانى من فاعليات المؤتمر ٤ جلسات الأولى بعنوان آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى والجلسة الثانية بعنوان تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الافريقية، والجلسة الثالثة بعنوان دعم التنسيق الحكومى الافريقى البينى فى مكافحة الفساد، وتختتم الجلسات بالجلسة الختامية تحت شعار دور الإدارة السياسية فى انجاز جهود مكافحة الفساد فى القارة الافريقية. ويتضمن اليوم الثانى من فاعليات المؤتمر ٤ جلسات الأولى بعنوان آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى والجلسة الثانية بعنوان تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الافريقية، والجلسة الثالثة بعنوان دعم التنسيق الحكومى الافريقى البينى فى مكافحة الفساد، وتختتم الجلسات بالجلسة الختامية تحت شعار دور الإدارة السياسية فى انجاز جهود مكافحة الفساد فى القارة الافريقية. جهود وزارة الداخلية والرقابة الإدارية لمكافحة الفساد Advertisements



وفي وسط الحرب القاتلة التي تخوضها الدولة المصرية لمكافحة الفساد كانت أبرز جهود وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وقضايا الرشوة على مدار شهر وهى كالتالى: وفي وسط الحرب القاتلة التي تخوضها الدولة المصرية لمكافحة الفساد كانت أبرز جهود وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وقضايا الرشوة على مدار شهر وهى كالتالى: برشوة نصف مليون جنيه.. سقوط مدير مكتب محافظ البحيرة



تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بحوالي مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه من رجال اعمال واصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وكذا تغيير نشاط بعض قطع الاراضي من إصلاح زراعى الى سكنى، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وتم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.



وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين حيث اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين حيث اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. استيلاء على مليون و488 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية



وألقت مباحث شرطة التموين بالقاهرة، القبض على صاحب مخبز استولى على مليون و488 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية.



وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مدير مسئول عن مخبز بلدى – بدائرة قسم شرطة الأميرية لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره مليون و488 ألف جنيه وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، كما أكدت اللجنة أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مدير مسئول عن مخبز بلدى – بدائرة قسم شرطة الأميرية لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره مليون و488 ألف جنيه وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، كما أكدت اللجنة أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة. القبض على 3 مسئولين بالإسماعيلية



ونجحت تحريات الأجهزة الأمنية بفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، فى كشف تعديات بدائرة مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بإحدى القرى، بمركز ومدينة أبو صوير فى غضون عام 2012 مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى زراعية بدون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون. ونجحت تحريات الأجهزة الأمنية بفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، فى كشف تعديات بدائرة مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بإحدى القرى، بمركز ومدينة أبو صوير فى غضون عام 2012 مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى زراعية بدون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات عن قيام رئيس القسم الهندسى بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وموظف، ومهندس بإحدى الوحدات المحلية، باستغلال مواقعهم الوظيفية، والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من بناء مبانى سكنية عبارة عن "هياكل خرسانية" على أراض زراعية "بدون ترخيص" بإجمالى مساحة "618م"، وإثبات إزالة المبنى المخالف بمحضر إزالة على غير الحقيقة بالمخالفة للقانون. وأدى تواطؤ الموظفين للإضرار بالمال العام من قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وباستدعاء المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المشار إليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اختلاس واستغلال نفوذ واحتيال بقيمة 189 مليون جنيه



واصلت مباحث الأموال العامة حملاتها الأمنية لملاحقة كل صور الخروج عن القانون، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 118 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة.



وجاء ضمن القضايا المضبوطة 51 قضية "احتيال مصرفى – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – استغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع – اتجار بالنقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – مضاربة على أسعار العملات "فوركس" – تهريب جمركى"، بإجمالي مبالغ 189 مليونا و110 آلاف و829 جنيه، و5 ملايين و436 ألفا و700 عملات أجنبية مختلفة. وجاء ضمن القضايا المضبوطة 51 قضية "احتيال مصرفى – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – استغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع – اتجار بالنقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – مضاربة على أسعار العملات "فوركس" – تهريب جمركى"، بإجمالي مبالغ 189 مليونا و110 آلاف و829 جنيه، و5 ملايين و436 ألفا و700 عملات أجنبية مختلفة. 10 مرتشين ومزورين خلال مايو



ونجحت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة في ضبط عدة قضايا بالمحافظات، أبرزها ضبط رئيس الإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.