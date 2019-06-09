مصر | بـ3 سيارات إطفاء.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق فيلا المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ3 سيارات إطفاء.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق فيلا المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء أسامة فاروق من إخماد حريق داخل فيلا في المقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا في المقطم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.